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Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı
7 saat önce
Medipol Başakşehir, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic'i Avusturya ekiplerinden Wolfsberger'e kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic'i Avusturya ekiplerinden Wolfsberger'e kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Jojic'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
Jojic, bu sezon Başakşehir formasıyla lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda toplam 14 maçta forma giyerken, 1 kez de fileleri havalandırdı. - İSTANBUL
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