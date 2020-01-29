Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı - Son Dakika
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Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic'i Avusturya ekiplerinden Wolfsberger'e kiraladı.

Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic'i Avusturya ekiplerinden Wolfsberger'e kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Jojic'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Jojic, bu sezon Başakşehir formasıyla lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda toplam 14 maçta forma giyerken, 1 kez de fileleri havalandırdı.

(İHA)

Başakşehir, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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