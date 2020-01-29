Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı - Son Dakika Spor

Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı

11 dakika önce

Başakşehir kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır.

Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı, System.String[]

Başakşehir kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Başakşehir, Avusturya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:54 
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