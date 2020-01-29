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Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı
11 dakika önce
Başakşehir kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır.
Başakşehir kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:54
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