Son Dakika Haberleri: Başakşehir Mobilya Mağazasında Yangın (1)

Başakşehir Mobilya Mağazasında Yangın (1)

1 saat önce

BAŞAKŞEHİR Behçeşehir Mobilyacılar sitesinde bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı.

Başakşehir Mobilya Mağazasında Yangın (1), System.String[]
BAŞAKŞEHİR Behçeşehir Mobilyacılar sitesinde bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği mağazadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:35 Kaynak: DHA

İtfaiye, Murat Erat, Güncel
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