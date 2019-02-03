Başakşehir Mobilya Mağazasında Yangın (1)
1 saat önce
BAŞAKŞEHİR Behçeşehir Mobilyacılar sitesinde bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı.
BAŞAKŞEHİR Behçeşehir Mobilyacılar sitesinde bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği mağazadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:35 Kaynak: DHA
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