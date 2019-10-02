Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Mönchengladbach'a hazır
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Başakşehir, Mönchengladbach'a hazır

13 dakika önce

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

Başakşehir, Mönchengladbach'a hazır, System.String[]

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunu ve 5'e 2 ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman ve çift kale maç yapıldığı öğrenildi.


BAŞAKŞEHİR TAM KADRO ÇALIŞTI


Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçının son çalışmasını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, turuncu lacivertli takımda tüm oyuncular sahada yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un muhtemel 11'ine yakın bir kadroyla mücadeleye çıkması bekleniyor.

Okan Buruk, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:06 
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