Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni'nin Sözleşmelerini Uzattı
1 saat önce
Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı.
Medipol Başakşehir
, Marcio Mossoro
ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı.
Bu sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattığını açıklayan turuncu-lacivertli ekibin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz."
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:38 Kaynak: DHA
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