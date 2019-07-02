Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Muhammet Demir'i transfer etti
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Başakşehir, Muhammet Demir'i transfer etti

1 saat önce

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, Muhammet Demir'i transfer etti, System.String[]
Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertliler, bonservisi elinde bulunan Muhammet Demir'i renklerine bağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından transferi duyuran İstanbul temsilcisi, 27 yaşındaki golcü oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Başakşehir, Demir transferi için şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Son iki sezonu Demir Grup Sivasspor'da geçiren Muhammet Demir, geçen sene ligde 22 maçta forma giyip 4 gol 1 de asistlik performans sergilemişti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
Muhammet Demir, Başakşehir, Sivasspor, İstanbul, Spor
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