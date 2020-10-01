Başakşehir Müzik Akademisi ile üniversiteli oldular - Son Dakika

Başakşehir Müzik Akademisi ile üniversiteli oldular

Başakşehir Belediyesi, gençleri hayalleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Başakşehir Müzik Akademisi ile üniversiteli oldular, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, gençleri hayalleriyle buluşturmaya devam ediyor. Notalara gönül veren Başahşehirli lise öğrencileri, Müzik Akademisi'nde aldıkları özel eğitimler sayesinde hayallerini süsleyen üniversitelerin konservatuvar bölümlerini kazanıyor. Son 4 yılda konservatuvar hayaline kavuşan öğrencilerin sayısı 17'ye ulaştı.

Başakşehir Belediyesi, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen gençlere her alanda destek olmaya devam ediyor. Müzik Akademisi'nde güzel sanatlar lisesi seviyesinde eğitim verilen Başakşehirli gençler, aldıkları eğitim sayesinde konservatuvarların yetenek sınavları ve mülakatlarını kazanarak üniversite hayallerine kavuşuyor.

"Müzik Akademisi ile öz güvenimi kazandım"

Başakşehir Müzik Akademisi'nde aldıkları eğitimle üniversiteyi kazanan öğrencilerden biri Suheda Kılıç. İstanbul'daki bir üniversitede gitar bölümünü kazanan Kılıç, 12 yaşında Başakşehir Bilgievleriyle tanıştı. Burada ilk gitar dersini alan Kılıç, müziğe liseye kadar ara verdi. Lise yıllarında Başakşehir Belediye panolarında gördüğü Müzik Akademisi afişlerinin ardından yeniden müziğe başlama kararı aldığını belirten Kılıç, "2017 yılından bu yana Müzik Akademisi'nde eğitim almaya devam ediyorum. Müzik Akademisi sayesinde öz güven problemimi yendim, öz güvenimi kazandım" dedi.

"Müzik Akademisi sayesinde hedeflerimizi belirledik"

Keman çalmaya bilgievlerinde başladığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji Bölümü öğrencisi Hasret Öget de, müzik eğitimine bilgi evlerinde başladı. Ardından Başakşehir Müzik Akademisi'nde eğitim almaya başladığını ifade eden Öget, "Keman üzerine konservatuvar dersleri aldım. Müzik Akademisi'ne başladıktan sonra hayatımda büyük farklar oldu. Müzik insanı geliştiriyor ve hayata bakış açınızı değiştiriyor. Benim bakış açım tamamen değişti. Keman benim arkadaşım gibi. Başakşehir Belediyesi'nin açmış olduğu Müzik Akademisi gerçekten güzel bir proje. Bizleri bir araya getirdi. Hedeflerimizi belirlememize çok yardımcı oldu. Bizlere yol açtı. Bizde belediyemize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemi temsil etmek istiyorum"

Başakşehir Müzik Akademisi'yle tanıştıktan sonra üst düzey bir eğitim almaya başladığını ifade eden Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji öğrencisi Mehmet Maruf Göksu ise, "Burada üst düzey hocalardan eğitim alma fırsatım oldu. Eskiden daha basit şeyler düşünüyordum. Müzik Akademisi açıldıktan sonra artık daha üst şeyler düşünmeye başladım. Hedefimin ilk aşaması olan güzel sanatlar fakültesini kazandım. İleride ülkemi temsil edecek bir müzisyen ya da bir besteci olmak istiyorum" dedi.

"İstiklal'i baştan sona koştum"

Başakşehir Müzik Akademisi'nde eğitim veren Muhammed Yıldırır ile tanışmak için İstiklal Caddesi'ni baştan sona koştuğunu söyleyen üniversite öğrencisi Mücahit Beklioğlu, " Trabzon'da lisede bir arkadaşımın önerisiyle keman çalmaya başladım. Alanında uzman olan Muhamme Yıldırır'ı da sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Ara tatilde İstanbul'a gelmiştim. Muhammet Hoca, Taksim'de olduğuna dair bir paylaşımda bulundu. Onu görürüm umuduyla Taksim'e gittim. İstiklal Caddesi'ni baştan sona koşmaya başladım. Şansıma Muhammet Hoca ile karşılaştım. Muhabbet ettik ve beni Başakşehir Müzik Akademisi'ne davet etti. İlerleyen süreçte keman, müzik ve piyano dersleri aldım. Müzik Akademisi'nde eğitim alanında çok daha fazla imkana sahip oldum" şeklinde konuştu.

"Sistemli çalışmayı öğrendim"

Başakşehir Müzik Akademisi'nden üniversiteye uzanan bir diğer öğrenci ise Hilal Demir. Aldığı özel eğitimler sayesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümünü kazanan Demir, "2011 yılında kemanla tanıştım. Akademiye katılmadan önce konservatuvara girmek için ne yapacağımı bilmiyordum. Sistemli bir çalışmam yoktu. Akademiye girdikten sonra çalışmam gereken bir program oldu ve istediğim bölümü kazandım" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Başakşehir Müzik Akademisi ile üniversiteli oldular
Başakşehir Müzik Akademisi ile üniversiteli oldular
Başakşehir Müzik Akademisi ile üniversiteli oldular
Başakşehir Müzik Akademisi ile üniversiteli oldular
Başakşehir Müzik Akademisi ile üniversiteli oldular

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, İstanbul, Müzik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Müzik Akademisi ile üniversiteli oldular - Son Dakika

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