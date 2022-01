Başakşehir Müzik Akademisi ve İTÜ'den iş birliği - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak hizmet ve iş birliği protokolü imzaladı. Notalara gönül veren gençler için yeni bir dönem başlayacağını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehirli öğrencilerimize artık daha kaliteli ve daha donanımlı müzik eğitimi vereceğiz" dedi.

2016 yılında kapılarını açan ve 5 yılda bin öğrenciye eğitim veren Başakşehir Müzik Akademisi'nde yeni bir dönem başlıyor. Müzik Akademisi öğrencileri, konservatuvara İTÜ iş birliği ile daha güçlü ve emin adımlara hazırlanacak. Bu kapsamda İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi'nin ev sahipliğinde, Başakşehir Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında ortak hizmet ve iş birliği protokolü imzaladı. Törende Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun yanı sıra Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun da hazır bulundu.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ülkemizin güzide eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile imzaladığımız iş birliği protokolünün hem kurumlarımız hem de müziğe gönül vermiş gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu iş birliği ile 2016 yılında kapılarını açtığımız ve geride kalan 6 yılda çocuklarımızı, gençlerimizi hayalleriyle buluşturduğumuz Başakşehir Müzik Akademimizde yeni bir dönem başlayacak. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde 8 farklı bölümle gençlerimize akademik eğitim veren Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın desteği sayesinde öğrencilerimize artık daha kaliteli ve daha donanımlı müzik eğitimi vereceğiz" diye konuştu.

GENÇLERİMİZE İNANIYORUZ

Müzik Akademisi ile yakalanan başarıyı her geçen gün daha da yükseklere çıkaracaklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Konservatuvar kazanan öğrencilerimizin sayısının da katlanarak artacağına yürekten inanıyorum. Başakşehir Belediyesi olarak, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen gençlere her alanda destek oluyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz. İmkan verildiğinde her konuda başarılı olacaklarını biliyoruz" dedi.

"BAŞAKŞEHİR'E DAHA SIK GELMELİYİZ"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da "Genç arkadaşlarımızla olmaktan çok mutluyum. Başkanımıza da söyledim, bizi daha sık Başakşehir'e davet edin diye. Sanatla, müzikle, resimle uğraşmak çok güzel. Bu sene eğitimlerimize 'Sanatla, sporla uğraşmayan hiçbir öğrencimiz kalmasın' sloganıyla başladık. Bu sene, İTÜ'nün 250'nci yıl dönümü. Türkiye'nin ilk Türk musikisi devlet konservatuarı. Bu anlamda çok önemli bir değerimiz. Sizlere her türlü desteği sağlayacağız. Konservatuarımızla yerel yönetimlerde bazı anlaşmalar yapıyoruz. Başakşehir ile de imzalayacağımız protokol ile bu iş birliklerini daha iyi seviyelere getireceğiz. İnşallah sizleri birkaç yıl içerisinde bizim öğrencilerimiz olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tören öncesinde İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini bir konser verdi. İmza töreninin ardından okulu birlikte gezen Başkan Kartoğlu ve Rektör Koyuncu, ebru atölyesinde ebru çalışması yaptı.