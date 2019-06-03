Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı, imzalar bayramdan sonra
1 saat önce
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir
, teknik direktör Okan Buruk
ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı
sonrasında atılacak. Abdullah Avcı
'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladı. Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.
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