Son Dakika Haberleri: Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı, imzalar bayramdan sonra
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Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı, imzalar bayramdan sonra

1 saat önce

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı.

Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı, imzalar bayramdan sonra, System.String[]
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı sonrasında atılacak.
Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladı. Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
Abdullah Avcı, Başakşehir, Okan Buruk, Spor
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