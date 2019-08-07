Başakşehir, Okan Buruk ile ilk resmi maçında kaybetti
9 dakika önce
Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk resmi maçında Yunan ekibi Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir
, yeni teknik direktörü Okan Buruk
yönetiminde çıktığı ilk resmi maçında Yunan ekibi Olympiakos
'a 1-0 mağlup oldu.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi
3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, rakibine 1-0 kaybederek tur şansını Yunanistan
'da oynanacak müsabakaya bırakmış oldu. Başakşehir, aynı zamanda Okan Buruk yönetimindeki ilk resmi mücadelesinden de mağlup ayrıldı. Başakşehir, Buruk idaresinde çıktığı 5 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. - İSTANBUL
"Arda'dan bilgi aldı" diyen Ahmet Bulut, Falcao için tarih verdi! Medipol Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 yenildi Emre Belözoğlu çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı Fenerbahçe, Cagliari ile 2-2 berabere kaldı!