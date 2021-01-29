Başakşehir, Okan Buruk'un yerine Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı
29.01.2021 23:47
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Aykut Kocaman ile anlaşma sağladı.
Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayrılan Başakşehir, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi.
SON OLARAK KONYASPOR'DA ÇALIŞTI
55 yaşındaki tecrübeli teknik adam son olarak Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmıştı. 2018-2020 yılları arasında 2 yıl yeşil beyazlı kulüpte görev yapan Aykut Kocaman, 44 maçta takımın başında yer almıştı.
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