Başakşehir, Okan Buruk'un yerine Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

Başakşehir, Okan Buruk'un yerine Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı

29.01.2021 23:47

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Aykut Kocaman ile anlaşma sağladı.

Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayrılan Başakşehir, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

SON OLARAK KONYASPOR'DA ÇALIŞTI

55 yaşındaki tecrübeli teknik adam son olarak Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmıştı. 2018-2020 yılları arasında 2 yıl yeşil beyazlı kulüpte görev yapan Aykut Kocaman, 44 maçta takımın başında yer almıştı.

Başakşehir, Okan Buruk'un yerine Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı

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Son Dakika Spor Başakşehir, Okan Buruk'un yerine Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı - Son Dakika Spor


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