Son Dakika Haberleri: Başakşehir - Olympiakos maçının 11'leri belli oldu
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Başakşehir - Olympiakos maçının 11'leri belli oldu

28 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.

Başakşehir - Olympiakos maçının 11'leri belli oldu, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.
3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşma 20: 45'te başlayacak. Mücadeleyi İsrail Futbol Federasyonu'ndan Orel Grinfeld yönetecek. Grinfeld'in yardımcılıklarını ise Roy Hassan ve Idan Yarkoni üstlenecek.
İki takımın mücadeleye çıkacağı 11'ler ise şöyle:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caicara, Chedjou, Viera, Clichy, Mahmet Tekdemir, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Robinho, Crivelli
OLYMPİAKOS: Jose Sa - Elabdellaoui, Meirah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero


UEFA Şampiyonlar Ligi, Yunanistan, Olympiakos, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:31 Kaynak: DHA
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