Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
50 dakika önce
- Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladıİSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:48 Kaynak: İHA
- Başakşehir
, Olympiakos
maçının hazırlıklarını tamamladı
İSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın saat 20.45'de Yunanistan
temsilcisi Olympiakos ile sahasında karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, son antrenmanını 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu'nda yer alan antrenman sahasında gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Okan Buruk
yönetimindeki ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idmana düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos maçının taktik çalışması yapıldı.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç
, idmanda yer almadı.
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