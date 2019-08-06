Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
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Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı

50 dakika önce

- Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladıİSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

- Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
İSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın saat 20.45'de Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sahasında karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, son antrenmanını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan antrenman sahasında gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idmana düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos maçının taktik çalışması yapıldı.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç, idmanda yer almadı.
Olympiakos, Başakşehir, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:48 Kaynak: İHA
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