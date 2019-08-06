Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
1 saat önce
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu mücadelesinde yarın oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:47 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir
, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu mücadelesinde yarın oynayacağı Olympiakos
maçının hazırlıklarını tamamladı.
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Stadyumu'nun yanında yer alan antrenman sahasında yapılan son idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör Okan Buruk
gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılan turuncu lacivertli oyuncular sonrasında pas oyunu gerçekleştirirken, çalışmalar taktik antrenmanla sonuçlandı.
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tedbir amaçlı çalışmalarda yer almazken önemli bir durumunun olmadığı öğrenildi.
CAİÇARA KALEYE GEÇTİ
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Caiçara antrenman öncesinde kaleci eldivenlerini giyerek kaleye geçti. Birbirinden güzel kurtarışlar yapan Brezilyalı oyuncu takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı.
Öte yandan turuncu lacivertli takım son çalışmasının ardından maç saatini beklemeye başladı.
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