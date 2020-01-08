Başakşehir pas çalıştı - Son Dakika
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Başakşehir pas çalıştı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Antalya Belek'te gerçekleştirdiği akşam antrenmanında pas çalışması yaptı.

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Medipol Başakşehir, Antalya Belek'te gerçekleştirdiği akşam antrenmanında pas çalışması yaptı.


Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te devam eden Medipol Başakşehir'de gerçekleştirilen akşam antrenmanında pas çalışması yapıldı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas çalışması yaptı. Turuncu-lacivertlilerde izinli olan Ponck dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. - ANTALYA

Başakşehir, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:59 Kaynak: İHA
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