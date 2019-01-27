Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Paşa'ya Karşı Üstün

Başakşehir, Paşa'ya Karşı Üstün

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında lider Medipol Başakşehir, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Başakşehir, Paşa'ya Karşı Üstün, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında lider Medipol Başakşehir, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. 

En yakın rakibi Galatasaray'ın maç eksiğiyle 3 puan önünde yer alan turuncu lacivertli takım yarın oynanacak Kasımpaşa mücadelesinden 3 puanla ayrılarak puan farkını korumak istiyor. 

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF KASIMPAŞA

Süper Lig'de daha önce 17 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Başakşehir 10 kez mutlu sona ulaşırken Kasımpaşa ise 5 galibiyet elde etti. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısına çok iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa Süper Lig'in son 5 karşılaşmasında sadece 1 kez kazanabildi ve 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Ziraat Kupası son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek kupada çeyrek finale çıkıp moral bulan Kasımpaşa, ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 2-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor. 

Süper Lig'in lideri Başakşehir ise Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra çıktığı son 16 lig mücadelesinden 10 galibiyetle ayrılırken 5 de beraberlik yaşadı. 

KASIMPAŞA'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR 

Ev sahibi Medipol Başakşehir'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken Süper Lig'in 2'nci yarısına Çaykur Rizespor yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa'da eksik oyuncuların fazla olması teknik ekibi düşündürüyor. Ligin 20 golle gol krallığı yarışında en tepede yer alan Mbaye Diagne, takım kaptanı Veysel Sarı ve kupada kırmızı kart gören Josue Sa, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Ayrıca lacivert beyazlılarda sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili'de bu maçta görev alamayacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:31 Kaynak: DHA

İstanbul, Kasımpaşa, Başakşehir, Spor
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