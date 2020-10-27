Başakşehir, PSG maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2'nci maçında yarın sahasında Fransız ekibi Paris Saint Germain'i konuk edecek Başakşehir, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2'nci maçında yarın sahasında Fransız ekibi Paris Saint Germain'i konuk edecek Başakşehir, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise PSG maçının taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. TURUNCU-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİKBaşakşehir'de 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle PSG karşısında forma giyemeyecek. Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar yarınki maçta görev alamayacak isimler. Ayrıca Mahmut Tekdemir ve Rafael'in durumu ise maç saatinde belli olacak. TURUNCU-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİKBaşakşehir'de 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle PSG karşısında forma giyemeyecek. Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar yarınki maçta görev alamayacak isimler. Ayrıca Mahmut Tekdemir ve Rafael'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma yarın saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. - İstanbul - İstanbul

Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Macron sayın cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman uyaramaz

Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2209 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz

Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak

İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapığa "cinsel taciz" suçundan ev hapsi verildi

Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın

İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu toplantıya çağrılmadı" iddialarına yanıt: Biz davet ettik ama taziyem var dedi katılmadı

Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'den haber var