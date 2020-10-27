Başakşehir, PSG maçına hazır

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise PSG maçının taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.TURUNCU-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİKBaşakşehir'de 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle PSG karşısında forma giyemeyecek. Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar yarınki maçta görev alamayacak isimler. Ayrıca Mahmut Tekdemir ve Rafael'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma yarın saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.- İstanbul
- Kaynak: DHA
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