Başakşehir Radyo Akademi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Başakşehir Radyo Akademi'nin ilk radyocu adayları sertifikalarını aldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, akademiyi başarıyla tamamlayan 20 gençten 9'unun Radyo Başakşehir'de yayıncı olma fırsatı için mülakata hak kazandığını söyledi.

Başakşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Başakşehir Radyo Akademi, mutluluğun sesine yeni sesler katacak ilk mezunlarını verdi. Yüzlerce kişi arasından mülakatla seçilen 20 öğrenci, Türkiye'nin usta radyocularından 6 hafta eğitim aldı. Eğitimleri başarıyla tamamlanan genç radyoculara sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi. Törende bir de müjde veren Başkan Kartoğlu, "Eğitim veren hocalarımız bize 9 kişi önerdi. Adil ve hakkaniyetli bir seçim olması için arkadaşlarımızı mülakata davet edeceğiz. Mülakat sonunda bir arkadaşımız Radyo Başakşehir'in yayıncı kadrosuna dahil olacak" dedi.

Türkiye'nin ünlü radyocuları gençleri yalnız bırakmadı

Sertifika törenine AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sabahatdin Kayaş, kemençenin sesi sihirli parmaklar lakaplı Ekin Uzunlar ile Radyo Akademi'de tecrübelerini gençlerlerle paylaşan Türkiye'nin önde gelen radyo programcıları; Best FM'den Cem Arslan, Radyo D'den Polat Labar ve Hilal Özgani, Süper FM'den Doğancan Özadlı, Alem FM'den İsmail Güllü ve Erkam Radyo'dan Selahaddin Kocaaslan da yer aldı. Sertifika töreninin sunuculuğunu ise radyo spikeri Mine Ayman üstlendi.

"Bu fırsat herkese nasip olmaz "

Radyo Başakşehir'in 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde kurulduğunu hatırlatan Başkan Kartoğlu, "Mutluluğun sesine yeni sesler eklemek için Başakşehir Radyo Akademi'yi kurduk. Soğuk ve yağmurlu bir gündü, Radyo D'den Polat Labar ile vosvos ittirmiştik. O sırada fikirler tartışıyoruz; 'radyo mu, akademi mi kursak?' derken çok şükür hepsi oldu. Gençlerimiz eğitimlerini aldı. Şunu çok net söyleyebilirim iki hafta önce de YouTube Akademi'nin sertifika töreni vardı. Bunlar üniversitede alabileceğiniz eğitimler değil. Akademik eğitimler alabilirsiniz ama işin alaylı kısmından, alaylı kişilerden, büyüklerimizden, sahada belki de konularından lider isimlerden eğitimler aldınız. Aynı anda bu kadar meşhur radyocudan eğitim almak muhteşem bir şey, herkese nasip olmaz. Ben bile vakit olsa eğitimlere katılmak isterdim. İnşallah bir dahaki sefere fırsat bulursam deneyeceğim" diye konuştu.

"Sizlerle bir serüven başladı"

Genç radyocu adaylarının usta isimlerden farklı farklı fikirler aldığını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Bunları hayatınızın diğer kısımlarında kullanacaksınız. İçimizden birçok arkadaşımız radyocu olacak. Radyonun dinlenme sayısı düşüyor dense de, son yıllara baktım şu an iletişim araçları içinde güvenilirliği en yüksek medya gücü radyo. Çok açık ara önde, bu çok önemli bir şey. Yani insanlar internete değil, televizyona değil, diğer iletişim araçlarına değil en çok radyoya güveniyor. Yüksek güvenirliliği oluşturanların da bu radyocu ağabeyleriniz olduğunu hatırlatmak isterim. İnşallah sizler de onlar gibi olacaksınız. Radyo kurduktan sonra 'lider olalım, en yüksek dinleyici sayısına ulaşalım' gibi bir derdimiz yok, biz kamuyuz. Radyomuz tabi ki dinlensin ama böyle bir iddiamız ve rekabetimiz de yok. Çünkü biz reklam almıyoruz. Böyle bir çalışmamız da yok ama Radyo Akademi'yle bir sürü gencimiz radyocu olursa, o zaman biz istediğimize ulaşmış olacağız. İnşallah sizlerle başlayan bu serüven, belki de binlerce genç kardeşimizi radyocu camiasına kazandıracak" şeklinde konuştu. Kartoğlu, radyo kitlesinin düşmediğini, dijital alana kaydığını kaydetti.

"Gayem gençlere ulaşmaktı"

"Gençleri seviyoruz, gençler için önder olmak istiyoruz" diyen Başkan Kartoğlu, "Gençlerimiz için birçok alanda üretim yapmak istiyoruz. Radyo da bunlardan biri. Radyo Akademi'nin yanı sıra tiyatro, spor, müzik ve teknoloji akademilerimiz var. Buralarda yüzlerce genç eğitim alıyor. Bu benim en çok istediğim şeydi. Belediye başkanı olduktan sonra en fazla üzerinde durduğum şey buydu. Çok şükür Rabbim bana bunların hepsini gerçekleştirmem için fırsat verdi" dedi.

Başakşehir'i dışarıdan gelen arkadaşların çok tanımıyor olabileceğini anlatan Başkan Kartoğlu, "İlçemiz birçok alanda lider. Sağlıkta Avrupa'nın en büyük hastanesi, sporda şampiyon takımı ve büyük starlarıyla lider. İş olarak Türkiye'nin en büyük sanayisinin olduğu ilçe yine Başakşehir. Eğitim olarak Türkiye'nin en büyük Millet Kıraathanesi burada yer alıyor. Kişi başına 21 metrekare düşen yeşil alan ile İstanbul'un en yeşil ilçelerinin başında geliyor. Bunların hepsi modern kentleşme için atılan adımlar ama gençlerle ilgili yatırım yapmıyorsanız hiçbir anlamı yok. Biz hem onu yapabilmeyi başarıp amacımıza ulaştık, hem de şehrin modern ve kaliteli bir yaşam merkezi haline dönüşüyor olmasını sağladık. Bunlar bizim en büyük mutluluğumuz" değerlendirmesinde bulundu.

"Hayaliniz uhde kalmasın"

Süreç boyunca katılımcılara en iyi eğitimi vermeye çalıştıklarını aktaran radyocu Cem Arslan da, "Genç arkadaşlarımızın bir şeyler yapabilmeleri için elimizden geleni yaptık. İlk derste anlatmıştım; bizim zamanımızda birisi, 'radyocu, televizyoncu olacağım' dediği zaman ona kız vermezler, onu sevmezlerdi. Toplum içinde medya dünyasında olmaya çalışan birçok kişinin içinde bu işler uhde kaldı. Onun için Başakşehir Radyo Akademi çok önemli bir fırsat. Maddi, manevi çeşitli sebeplerden dolayı bu mesleğe gönül vermeyi ıskalamış birçok insanın gelip burada, bu organizasyonun içinde hızlandırılmış bir şekilde ciddi bir eğitim alması gerekir. Üstelik sonunda iş garantisi de var" dedi.

"Başakşehir'e gelip başarılı olursanız, işin sonunda güzel de bir ödül var" diyen Arslan, "Yasin Başkan'a çok çok teşekkür etmek lazım. Birçok işinin, projenin arasında böyle sosyal bir konuya, gençleri meslek sahibi yapabilmek adına medya konusuna da el attığı için. Çünkü meslek sahibi olmak denilince hepimizin aklına kaportacıdır, tornacıdır, elektrikçidir, ailesini geçindirebilecek bir iş olarak görüldüğü anlamda eğitim verildiği için Başkan'a bir alkış rica ediyorum. Artık belediyeler de böyle eğitim alanları açtığına göre, artık bizim mesleğimiz de ev geçindirecek bir meslek haline geldi demektir. Biz ilk başladığımız yıllarda hep hobi olarak yürütüyorduk" ifadelerini kullandı.

İkinci dönemde yine ustalar var

Radyo Akademi'de ikinci dönem eğitimleri önümüzdeki hafta başlayacak. İkinci dönem Kral FM'den Afrikalı Ali, Alem FM'den Serdar Gökalp, Number One Türk'ten Kadir Çetin, TRT Radyo'dan Mehmet ve Radyo Trafik'ten Cenk Sarıkaya, yeni radyocu adaylarıyla birlikte olacak. - İSTANBUL