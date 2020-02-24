Başakşehir, Rizespor'a konuk oluyor! Dikkat çeken beraberlik istatistiğine iddaa'da... - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir, Rizespor'a konuk oluyor! Dikkat çeken beraberlik istatistiğine iddaa'da... - Son Dakika Spor

Başakşehir, Rizespor'a konuk oluyor! Dikkat çeken beraberlik istatistiğine iddaa'da...

6 saat önce

Bu bir ilandırRİZESPOR - BAŞAKŞEHİREvindeki Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK deplasmanında da puan alamayan Çaykur Rizespor, oldukça zorlu bir fikstür ile karşı karşıya.Düşme hattının 4 puan üzerinde olan Karadeniz temsilcisi, bu maçtan sonra Trabzonspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak.

Başakşehir, Rizespor'a konuk oluyor! Dikkat çeken beraberlik istatistiğine iddaa'da..., System.String[]

Bu bir ilandır


RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR


Evindeki Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK deplasmanında da puan alamayan Çaykur Rizespor, oldukça zorlu bir fikstür ile karşı karşıya.


Düşme hattının 4 puan üzerinde olan Karadeniz temsilcisi, bu maçtan sonra Trabzonspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak. TD İsmail Kartal'ın ekibi stres yaşamak istemiyorsa bu maçlarda puan almalı.


Son maçta ilk 11'de yer alan iki stoperi Talbi ve Fernandes'ten cezaları nedeniyle faydalanamayacak olan ev sahibinde sakat oyuncu bulunmuyor.


Perşembe akşamı Sporting'e konuk olan Başakşehir, Visca'nın penaltı golüyle tur umutlarını İstanbul'a taşıdı.


Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı ağırlayan Okan Buruk'un ekibi, sahasında mahkum bir görüntü sergilediği maçta Demba Ba'nın tek golüyle kazanarak zirve takibini sürdürdü.


Sahasındaki başarılı performansın aksine deplasmanda istediği görüntüye sergilemeyen Başakşehir, son 4 deplasmanında sadece 1 kez kazanabildi.


Bu maçta en golcü isimleri Crivelli cezalı. Sakatlığı olan Robinho'nun da oynaması zor.


İki ekip arasındaki son 6 maçta Başakşehir, Rizespor'a kaybetmedi.


İki ekip arasındaki son 7 maçın 6'sında ilk yarılar berabere bitti.


Bu sezon Başakşehir'in ligde deplasmanda oynadığı 10 maçın 8'inde ilk yarılar berabere bitti.


Üyelerin yaklaşık %53'ü Başakşehir'in 3 puanı hanesine yazdıracağını düşünüyor.


YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN'ÜN TERCİHİ...


Çaykur Rizespor'da düşüş sürüyor. Son 3 maçta sadece 1 puan alabildiler. ?Başakşehir ise Beşiktaş galibiyetiyle zirve yarışına ortak oldu.


Demba Ba'nın Chelsea günlerinden, Manchester United'a nefis bir gol!


Çaykur Rizespor, Başakşehir, Beşiktaş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:40 
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