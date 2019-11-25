Son Dakika Haberleri: Başakşehir-Roma karşılaşmasına Rumen hakem
Son Dakika Spor Başakşehir-Roma karşılaşmasına Rumen hakem - Son Dakika Spor

Başakşehir-Roma karşılaşmasına Rumen hakem

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in 5'inci haftada perşembe günü evinde İtalyan ekibi Roma ile yapacağı maçı, Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek.

Başakşehir-Roma karşılaşmasına Rumen hakem, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in 5'inci haftada perşembe günü evinde İtalyan ekibi Roma ile yapacağı maçı, Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Sebastian Coltescu görev yapacak.


Başakşehir, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terim'in elini öpen Arda o anları anlattı: Önceden planlamadım
Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı Arda Turan ev sahibiyle mahkemelik oluyor! Maç oynanırken rakibinin kafasını ısırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:12:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir-Roma karşılaşmasına Rumen hakem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]