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Başakşehir-Roma karşılaşmasına Rumen hakem
7 saat önce
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in 5'inci haftada perşembe günü evinde İtalyan ekibi Roma ile yapacağı maçı, Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:11 Kaynak: DHA
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in 5'inci haftada perşembe günü evinde İtalyan ekibi Roma ile yapacağı maçı, Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Sebastian Coltescu görev yapacak.
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