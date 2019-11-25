Son Dakika Haberleri: Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek
Son Dakika Spor Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek - Son Dakika Spor

Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek

6 saat önce

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek, System.String[]

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.


Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

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Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:21 
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