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Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek
6 saat önce
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.
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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:21
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