Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Roma maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Başakşehir, Roma maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Başakşehir, Roma maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında evinde Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, Roma maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında evinde Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, Roma maçı hazırlıklarını yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rumlar, Türk hakemi istemedi!
Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Roma maçının hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]