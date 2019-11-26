Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Roma maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Başakşehir, Roma maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Başakşehir, Roma maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, Roma maçı hazırlıklarını yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fatih Terim Stadı, Okan Buruk, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:08 
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