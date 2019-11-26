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Başakşehir, Roma maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, Roma maçı hazırlıklarını yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:08
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