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Başakşehir, Roma'ya hazırlanıyor

6 saat önce

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci hafta mücadelesinde Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, Roma'ya hazırlanıyor, System.String[]

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci hafta mücadelesinde Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.Turuncu lacivertli takımda teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu yarın saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Başakşehir, 18.30'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak.


- İstanbul
Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:18 Kaynak: DHA
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