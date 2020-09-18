Başakşehir, sahasında Galatasaray'a yenilmiyor - Son Dakika

Başakşehir, sahasında Galatasaray'a yenilmiyor

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sahasında oynadığı son 5 maçın 2'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

Başakşehir, sahasında Galatasaray'a yenilmiyor, System.String[]

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sahasında oynadığı son 5 maçın 2'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılılara karşı evinde son yenilgisini 2015-2016 sezonunda aldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak. 2020-2021 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 kaybeden turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılılar karşısında üç puan hedefliyor. Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Başakşehir, en son 2015'te kaybetti

Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı son 5 lig maçının 2'sini kazanırken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertli takım, sarı-kırmızılı ekibe karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 3 Ekim 2015 tarihinde 2-0'lık skorla almıştı.

Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. Turuncu-lacivertliler, son olarak Galatasaray'la ligde geçtiğimiz sezonun 29. haftasında karşılaşmış ve maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

M. Başakşehir'in, Galatasaray'a karşı Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar sırasıyla şöyle:

2019-2020 Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1

2018-2019 Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1

2017-2018 Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

2016-2017 Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0

2015-2016 Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2 - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir, sahasında Galatasaray'a yenilmiyor - Son Dakika Spor

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