Başakşehir- Saint Germain maçına ırkçılık gölgesi - Son Dakika

Başakşehir- Saint Germain maçına ırkçılık gölgesi

09.12.2020 11:28
Başakşehir- Saint Germain maçına ırkçılık gölgesi, System.String[]

Medipol Başakşehir ile Paris Saint Germain arasında oynanan maç, dördüncü hakemin ırkçı ifadeler kullanması üzerine ertelendi.

Medipol Başakşehir ile Paris Saint Germain arasında oynanan maç, dördüncü hakemin ırkçı ifadeler kullanması üzerine ertelendi. Başakşehirli futbolcular 17'nci dakikada sahayı terk etti. Fransa'da Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Paris Saint Germain maçı, dördüncü hakemin Başakşehir'in yardımcı antrenörü Kamerun asıllı Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözleri nedeniyle 17'nci dakikada durdu.

Başakşehirli futbolcular, dördüncü hakem Romanyalı Sebastian Coltescu'yu protesto ederek soyunma odasına gittiler.

Neler yaşandı?

Yardımcı antrenör Webo maçın 17'nci dakikasında hakeme bir pozisyon nedeniyle itiraz etti. İtirazın ardından Webo, dördüncü hakem Coltescu'nun kendisine ırkçı hakarette bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine Medipol Başakşehir maça devam etmedi. Futbolcular soyunma odasına döndü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ Coltescu'nun görevine devam etmesi durumunda maça devam etmeyeceklerini söyledi.

Gümüşdağ, "Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler üzerine UEFA dördüncü hakemi oyundan aldı.

Kaldığı yerden devam edecek

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, maçın 9 Aralık Çarşamba günü TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Ertelenen maçı başka bir hakem heyetinin yöneteceği bildirildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü sosyal medya hesabından maça devam etmeme kararını yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı hakaret nedeniyle aldıklarını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,"Paris Saint-Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Öte yandan Paris Saint Germain, Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabındaki "Irkçılığa hayır" mesajını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle tepki gösterdi.

Fransa Spor Bakanından tepki

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ırkçı söylem nedeniyle her iki takımın oyuncularının sahayı terk etmesini "tarihi karar" sözleriyle övdü. UEFA'dan soruşturma kararı

UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok" açıklamasını yaptı.

AFP,DW/TYBK

(c)

Başakşehir- Saint Germain maçına ırkçılık gölgesi

Paris Saint Germain, Pierre Webo, Başakşehir, Hakem, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya Başakşehir- Saint Germain maçına ırkçılık gölgesi - Son Dakika Dünya


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