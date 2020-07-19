Başakşehir şampiyon olursa 413 milyonu kasasına koyacak
Süper Lig'deki başarısının karşılığında yaklaşık 142 milyon TL'yi kasasına koyacak olan turuncu lacivertliler, halen yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nden şu ana kadar 13 milyon Euro (115 milyon TL) kazandı.
Süper Lig'deki başarısının karşılığında yaklaşık 142 milyon TL'yi kasasına koyacak olan turuncu lacivertliler, halen yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nden şu ana kadar 13 milyon Euro (115 milyon TL) kazandı.
UEFA'DAN MÜTHİŞ GELİR
İpi göğüslemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon Euro (156 milyon TL) alacak. Turuncu lacivertliler gerek Avrupa Ligi'nde ve gerekse Şampiyonlar Ligi'nde kazanacağı her puana karşılık UEFA'dan ciddi miktarlarda para ödülü almaya devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 08:13
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