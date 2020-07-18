Başakşehir şampiyon olursa kasayı dolduracak! - Son Dakika

Başakşehir şampiyon olursa kasayı dolduracak!

Turuncu-lacivertli takım, elde edeceği şampiyonlukla hem Süper Lig'in altıncı şampiyonu olarak adını tarihe yazdıracak hem de önemli miktarda bir para kazanacak.

Turuncu-lacivertli takım, elde edeceği şampiyonlukla hem Süper Lig'in altıncı şampiyonu olarak adını tarihe yazdıracak hem de önemli miktarda bir para kazanacak.

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Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Medipol Başakşehir, şampiyonluk ödülünü de kasasına koyacak.


Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelirle kazancı yaklaşık 420 milyon lirayı bulacak.


Gelir kalemleri


Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira "ayak bastı" parası alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor maçını da kazandığı takdirde toplamda 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi olacak.


Turuncu-lacivertli takım, mutlu sona ulaşması durumunda şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak. Medipol Başakşehir, ligdeki son maçında da Kasımpaşa'yı yenmesi halinde toplam 145 milyon lira gelir elde edecek.


Lig yarışında ipi göğüslemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanacak Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. Turuncu-lacivertlilerin alacağı galibiyet ve beraberliklerle de bu rakamı artırma şansı olacak.


UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon avro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.


Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.


Turuncu-lacivertli takımın kazanacağı bu paraya sponsorluklar ve maç günü gelirleri dahil değil.


Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:51 

Son Dakika Spor Başakşehir şampiyon olursa kasayı dolduracak! - Son Dakika Spor
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