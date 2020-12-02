Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e yenildi - Son Dakika

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e yenildi

02.12.2020 23:42
Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e yenildi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında RB Leipzig'e 4-3 mağlup olan Medipol Başakşehir, Alman ekiplerine karşı altıncı maçında 3. yenilgisini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında RB Leipzig'e 4-3 mağlup olan Medipol Başakşehir, Alman ekiplerine karşı altıncı maçında 3. yenilgisini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, sahasında RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Alman takımlarına karşı altıncı müsabakasını oynayan turuncu-lacivertliler, 3. yenilgisini yaşadı. Başakşehir'in ayrıca 1 galibiyet, 2 beraberliği bulunuyor. Rakip ağlara 5 gol bırakan İstanbul ekibi, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi guruplarında Hoffenheim'la mücadele eden Başakşehir, deplasmanda 3-1 kaybetmiş, evinde ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

İstanbul ekibi, geride kalan sezonda ise Borussia Mönchengladbach ile yine UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yer almış ve evinde 1-1 berabere kalırken, Almanya'dan ise 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.

Turuncu-lacivertliler, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'e de deplasmanda 2-0 kaybetmişti.

(İHA)

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, Leipzig, Alman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e yenildi - Son Dakika


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