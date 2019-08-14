Son Dakika Haberleri: Başakşehir Şampiyonlar ligine veda etti
Son Dakika Spor Haber

Başakşehir Şampiyonlar ligine veda etti

46 dakika önce

Medipol Başakşehir Pire'de Olympiakos takımına 2-0 yenildi ve UEFA ligine veda etti.

Başakşehir Şampiyonlar ligine veda etti, System.String[]
Medipol Başakşehir Pire'de Olympiakos takımına 2-0 yenildi ve UEFA ligine veda etti. İstanbul'daki ilk maçta da Başakşehir 1-0 yenilmişti.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Ancak ikinci yarıda Yunan takımı ağırılığını sahay koydu ve 55. dakikada Semedos attığı gol ile, skoru 1-0 yaptı.

78. dakikada ise kazanılan penaltı atışında Valbuena başarı ile fileleri buldu ve Olympiakos'un tur şansını garantiledi.

Artık Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı ve maçı tribünden izlemek zorunda kaldı.

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'da maçı locadan izledi. - OLİMPİYA
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi
Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı! Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:14:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir Şampiyonlar ligine veda etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]