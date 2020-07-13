Başakşehir şampiyonluğa koşarken Konyaspor ligde kalma derdinde! Öne çıkan iddaa tahmini... - Son Dakika

Başakşehir şampiyonluğa koşarken Konyaspor ligde kalma derdinde! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandırKONYASPOR - BAŞAKŞEHİRKayserispor'un çıkışı, Rizespor'un kıpırdanması, Yeni Malatyaspor'un toparlanması derken koronavirüs arasından döndükten sonra oynadığı 5 maçta sadece 4 puan toplayabilen Konyaspor, kendini bir anda kümede kalma savaşının ortasında buldu.

Bu bir ilandır

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KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR

Kayserispor'un çıkışı, Rizespor'un kıpırdanması, Yeni Malatyaspor'un toparlanması derken koronavirüs arasından döndükten sonra oynadığı 5 maçta sadece 4 puan toplayabilen Konyaspor, kendini bir anda kümede kalma savaşının ortasında buldu.

TD Bülent Korkmaz'ın eldivenleri bir kez daha Ertuğrul Taşkıran'a vermesi bekleniyor.

Gaziantep FK deplasmanında son bölüme kadar oyunun içindeydiler bu yüzden ilk 11'de değişiklik de olmayacaktır. Riad Bajic ile gol arayacaklar, Ömer Ali Şahiner ve Farouk Miya kanatlardan destek verecek.

Başakşehir ise şampiyonluğa koşuyor! Konya deplasmanından 3 puanla dönerlerse ve Trabzonspor da Denizlispor'a kaybederse günün sonunda mutlu sona ulaşabilirler...

Takımda önemli bir eksik yok, cezası sona eren Alexandru Epureanu da kadroda.

TD Okan Buruk'un Martin Skrtel, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Demba Ba ve Enzo Crivelli gibi temel taşlardan vazgeçmesi beklenmiyor. 2 maçtır Mahmut Tekdemir'in yerine orta alanda açık kapatan Mehmet Topal bir kez daha ilk 11'de olabilir.

Deplasmanda oynadığı son 2 lig maçını kazanan Başakşehir, bu sezon deplasmanda üst üste 3 maç kazanamadı.

%62'lik kesim adım adım şampiyonluğa giden deplasman ekibine güveniyor...

Başakşehir'in tecrübeli forveti Demba Ba'nın Chelsea günlerinden muhteşem bir gol! İzleyelim...

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Konyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 04:30 

Son Dakika Spor Başakşehir şampiyonluğa koşarken Konyaspor ligde kalma derdinde! Öne çıkan iddaa tahmini... - Son Dakika Spor
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