Başakşehir şampiyonluk için sahaya çıkacak! Kritik gün...

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, yarın Konyaspor'un konuğu olacak. Geride kalan 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak elde ettiği 66 puanla en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki kritik deplasmanlardan biri olan Konya'da kayıp yaşamak istemiyor. 30 puanla düşme potasında yer alan Konyaspor ise ligde kalma adına Başakşehir karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.



Crivelli ve Clichy sınırda



Okan Buruk'un takımında Konyaspor müsabakası öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ancak Enzo Crivelli ve Gael Clichy sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu iki futbolcu yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.



Şampiyonluğunu ilan edebilir



Ligde 12 maçtır kaybetmeyen turuncu-lacivertlilerin, yarın Konyaspor karşısında ilk Süper Lig şampiyonluğunu ilan etme şansı da bulunuyor. Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'u yener, Trabzonspor da Denizlispor maçından puansız ayrılırsa, Başakşehir bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantilemiş olacak.



Düdük Cüneyt Çakır'da



Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.



