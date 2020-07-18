Başakşehir şampiyonluk için sahaya çıkıyor - Son Dakika

Başakşehir şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren turuncu-lacivertli takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde, 4 puan gerisinde bulunan en yakın takipçisi Trabzonspor'un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

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Medipol Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir. Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un haftayı beraberlik ya da yenilgi ile kapatması ve 4 puanlık farkın korunması, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getirecek. Medipol Başakşehir'in yenilgisi durumunda Trabzonspor'un alacağı beraberlik ya da galibiyet ise şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak.

AZUBUIKE'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Medipol Başakşehir'de Hes Kablo Kayserispor mücadelesi öncesinde Azubuike'nin sakatlığı sürüyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı oyuncu ise bulunmuyor.

CRIVELLI VE CLICHY SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcuları Enzo Crivelli ve Gael Clichy, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Kayserispor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Fatih Terim Stadı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:11 

Son Dakika Spor Başakşehir şampiyonluk için sahaya çıkıyor - Son Dakika Spor
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