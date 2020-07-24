Medipol Başakşehir'de yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular düzenlenen şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi. Burada basın mensuplarına konuşan Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, önemli bir başarı elde ettiklerini ancak bu başarıyı sürdürmenin daha da önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi. Yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların aileleriyle birlikte katıldığı yemek, İstinye'de bir restoranda gerçekleşti. Turuncu-lacivertlilerin üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, Teknik Direktör Okan Buruk ve oyunculardan Mahmut Tekdemir ile Mehmet Topal, mekan girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mustafa Eröğüt: "Mücadelemizi taçlandırmış olduk"

Uzun yıllar gösterdikleri mücadeleyi bu sezonki şampiyonlukla taçlandırdıklarının altını çizen Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, "Gazeteciler ve basın bayramınız kutlu olsun. Sizin de çok emekleriniz var her zaman yanımızda oldunuz. Şampiyonluk yemeğinde bir araya geldik. Hocamız şampiyonluk maçından sonra izin vermişti, çünkü izin yapabilmek için sadece bu haftamız vardı. Bundan sonra tekrar Türkiye'yi çok önemli bir alanda, UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz. Onun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyuncularımızla birbirimizi şampiyonluk gününden sonra ilk defa bugün gördük. Hepimiz çok mutluyuz. Uzun yıllar mücadele ettik ve bu sene bunu taçlandırmış olduk. Dediğim gibi başarı çok önemli, bu başarıyı devam ettirebilmek bundan daha da önemli. Onun için Avrupa Ligi ile devam edeceğiz. İnşallah orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Kopenhag'a karşı ilk maçı 1-0 kazandık ama 1-0 hiçbir zaman çok net bir skor değildir. İnşallah motivasyonumuzu kaybetmeden orada başarılı bir skor alacağız ve Almanya'da ilk maçını 5-0'lık bir avantajı bulunan Manchester United ile yüzde 99.9 onlarla karşılaşacağız. Tüm dünyanın izleyeceği çok önemli bir maç olacaktır. Orada da ülkemizi iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Okan Buruk: "Bu işin keyfini sürüyoruz"

Sözlerine tüm basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutlayarak başlayan Okan Buruk da, "Yemekte bir araya geldik, tabii ki bu hafta çok daha mutluyuz. Geçen hafta Kayserispor maçıyla kazandığımız şampiyonluk, sonrasındaki sevincimiz. Birkaç gün izin verdik, tekrar antrenmanlara başladık. Bir yandan da ailelerle birlikte bir arada olacağımız bir yemek organize edildi. Bu işin keyfini sürüyoruz. Çok uzun süre çalıştık ama hem Pazar günü maç var, daha sonra da Avrupa kupası. Çok fazla da keyif sürecek vaktimiz yok. Pazar günü maçımız ve kutlamamız var sonra da Avrupa Ligi'ne hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.

"Avrupa Ligi'nde en iyisini yapacağız"

Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile oynayacakları rövanş maçı ve turu geçmeleri durumunda olası Manchester United eşleşmesi hakkında görüşlerini bildiren tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Heyecanımız sürüyor. Çok zor bir maç oynayacağız Kopenhag'a karşı deplasmanda, 1-0 kazandığımız maçın rövanşı. İnşallah geçersek büyük ihtimal 10 Ağustos Manchester United gözüküyor. Çeyrek finalde Manchester United ile oynamak istiyoruz. İnşallah buraya ulaşırız. Ondan sonrası da tek maçlık süreç. O tek maçta kimin ne yapacağı belli olmaz. Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettik, aynı şekilde temsil etmek istiyoruz. Hem ülke puanı için hem bizim için hem oyuncularımız ve teknik heyetin kariyeri için hem de kulüp tarihi için. Çok önemli bir süreç geçirdik, hem şampiyonluk hem Avrupa kupaları. Önümüzdeki yıl da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Bunun heyecanı da var. Ama önce bu sene Avrupa Ligi, orada en iyisini yapacağız."

"Rakiplerimizi de tebrik ediyorum"

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerini de ortaya koyduklarını mücadeleden dolayı tebrik eden Buruk, "Futbolcu olarak yaşadığınızda daha fazla kişinin bir arada olduğu, sorumluluğun bölündüğü bir olay. Ama teknik heyet biraz daha farklı. Bütün sorumluluk sizde. İyide de kötüde de daha ön plana çıkan sizsiniz. Bunun sorumluluğu da çok daha fazla. Ama keyfi de o kadar fazla. Bir de bunu Başakşehir takımıyla tarihinde ilk defa şampiyonluk yaşayan bir kulüpte yaşamak. Hem benim ilk şampiyonluğum hem Başakşehir'in ilk şampiyonluğu. O yüzden bu seneyi benim için çok daha anlamlı kılıyor. Daha önce Akhisarspor ile Türkiye Kupası kazanmıştım. Bu benim için çok önemliydi. Çok daha küçük bütçeli bir takımla kupa kazanmak yine çok önemliydi. Bu sene de özellikle büyük takımlarla yarışıp bu kupayı kazanabilmek bizim için çok değerli. Ben öncelikle oyuncularıma bu anlamda teşekkür ediyorum. Bize bu sevinci yaşattılar. Ama bir yandan da rakiplerimizi tebrik etmem gerekiyor şampiyonluk mücadelelerinden dolayı. Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor çok emek verdi. Bu takımlar da kazanabilirdi. Ben de rakiplerimizin performanslarından dolayı hem yönetimsel olarak hem oyuncu olarak tebriği hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü uzun bir yarıştı, herkes kazanabilirdi, biz kazandık" diye konuştu.

Mahmut Tekdemir: "5-10 sene konuşulacak bir şampiyonluk"

Elde edilen şampiyonluktan dolayı gururlu ve çok mutlu olduklarını aktaran Mahmut Tekdemir, "Ben bu kulübün alt yapısından yetişmiş biri olarak 15 yılım oldu. Burada şampiyonluk nasip oldu. 3-4 senedir şampiyonluğu kovalıyorduk, nasip olmadı, bu sene nasip oldu. Ben bunun gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Kimseye nasip olmaz böyle bir şey, alt yapıdan gelip bir de ekstra şampiyonluk maçında gol atmak benim için ayrı gurur ve heyecan. Bugün de şampiyonluk yemeğimizi yiyeceğiz. Dolayısıyla ben başta başkanım olmak üzere, Abdullah Avcı'ya; onun da burada çok büyük emekleri var. Okan hocama, teknik ekibine ve terinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca da doktorlarımızı da es geçmeyelim. Masör, malzemecesine kadar herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonluğu alnımızın akıyla kazandık" şeklinde konuştu.

"Biraz duygusallaştım"

Alt yapısından yetiştiği kulüpte şampiyonluk yaşamanın nasıl bir duygu olduğuna ilişkin gelen bir soruyu başarılı oyuncu, "Biraz duygusallaştım bu ara. Çünkü 15 yıl emek veriyorsun, dibi de gördün, şu an zirveyi yaşıyorsun. Tabii benim için ayrı bir heyecanı var. Takım arkadaşlarım için de öyle. Belki bunun şu an farkında değiliz ama 5-10 sene konuşulacak bir şampiyonluk" diye cevaplandırdı.

Mehmet Topal: "Takım halinde çok mutluyuz"

Hak ettikleri bir şampiyonluk kazandıklarının altını çizen Mehmet Topal, "Takım halinde çok mutluyuz. Şampiyon olduğumuz gün de söylemiştim; gerçekten sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz. Çalışmalarımızı hep en üst seviyede devam ettirmeye çalıştık. Bunun meyvelerini aldığımızı düşünüyorum, hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Bütün takıma, taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Gurur verici bir olay"

Süper Lig'de 3 ayrı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olmanın yanı sıra bunu 21. yüzyılda gerçekleştiren tek oyuncu olarak da tarihe geçtiğinin hatırlatılması üzerine Topal, "Benim için çok gurur verici bir olay. Ama bundan önce benim için önemli olan takımın şampiyonluğuydu. Yaklaşık 2 senedir son haftalarda kaçan şampiyonluklar vardı. Ama bu sene aynı hataları yapmadık ve mutlu sona ulaştık. Tabii o rekor da benim için ayrı mutluluk oldu" dedi. - İSTANBUL