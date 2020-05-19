Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ile donatıldı - Son Dakika

Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ile donatıldı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesinin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak açıkladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesinin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak açıkladı. Türk- Japon işbirliğiyle yapılan hastane çevresine çam ve sakura ağaçları dikildi. Türk-Japon işbirliğiyle yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan şehir hastanesinin ismi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanenin ismini açıklamasının ardından, Başakşehir Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hastaneni çevresindeki 15 dönümlük alanda çalışma başlatıldı. 15 dönümlük alana binden fazla çam ve sakura dikildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 03:43 Kaynak: DHA
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