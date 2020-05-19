BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ ÇAM VE SAKURA İLE DONATILDI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesinin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak açıkladı. Türk- Japon işbirliğiyle yapılan hastane çevresine çam ve sakura ağaçları dikildi.

Türk-Japon işbirliğiyle yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan şehir hastanesinin ismi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanenin ismini açıklamasının ardından, Başakşehir Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hastaneni çevresindeki 15 dönümlük alanda çalışma başlatıldı. 15 dönümlük alana binden fazla çam ve sakura dikildi.