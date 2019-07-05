Başakşehir Şehir Hastanesi, İstanbul'u "sağlığın başkenti" yapacak

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışa bir yıl kala yapılan bilgilendirme toplantısı, İstanbul PPP Sağlık Yatırım A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

"Açılışa son 1 yıl"

Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliği için stratejik bir eşik olan ve İstanbul Başakşehir'de, tüm dünyaya örnek olacak donanımda yapılandırılan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla sürüyor. Sağlık yatırımında Türkiye'nin en önemli oyuncularından Rönesans Sağlık Yatırım'ın Japonya'nın en büyük yatırım ve ticaret şirketlerinden Sojitz ortaklığı ile 33 ay gibi rekor bir sürede yatırımı gerçekleştirilecek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin inşaatının tamamlanmasına sadece 1 yıl kaldı.

Kamu Özel İş Birliği modeliyle yapılan, aralarında Japon Devlet Bankası JBIC ve kredi verenlere sigorta sağlayan Japon devlet kuruluşu NEXI'nin de bulunduğu 9 farklı global finans kuruluşunun desteklediği, 203,75 milyar JPY yatırım bedelli hastane, 2020 yılında tamamlandığında dünyanın sayılı sağlık kampüsleri arasında yerini alacak.

Şimdiden dünyadaki sayılı projeler arasında yerini alan Başakşehir Şehir Hastanesi, iş dünyasının en prestijli yayın organlarından Thomson Reuters'ın Project Finance International Awards (PFI- Uluslararası Finans Proje Ödülleri) kapsamında Avrupa'da "Yılın PPP Anlaşması" ödülünü kazandı.

2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekarenin üzerinde alanıyla, sadece İstanbul'un değil, tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefliyor. Hastanenin en önemli özellikleri arasında ise, deprem riski altında bulunan İstanbul'un ihtiyaçlarına göre inşa edilmiş olması geliyor. Yapıların deprem yüklerini aktarmada en etkili teknoloji kabul edilen sismik izolatör teknolojisi ile donatılacak olan hastanede, en şiddetli depremler sırasında ve sonrasında dahi tüm operasyonel faaliyetler aksama olmadan yerine getirebilecek. Son teknoloji ürünü olan 3 yönlü sarkaç tipi 2 bin 68 adet sismik izolatör üzerine inşa edilen hastane, tamamlandığında dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olarak, İstanbul'u sağlıkta "merkez" konumuna getirecek ve sağlık turizmi alanında da bölgenin gözdesi haline gelecek.

"Sağlıkta deneyimi ihraç ediyoruz"

Bu önemli projeyle ilgili detaylı bilgi veren Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu, "Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Programı kapsamında, değerli iş ortağımız Japon Yatırım Firması Sojitz ile projemizin büyük kısmını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak Başakşehir Şehir Hastanesi, güvenli ve ileri teknolojiye sahip sağlık hizmetlerini herkesle buluşturmaya hazırlanıyor. 2020 yılında inşaatının tamamlanmasıyla bu hastane İstanbul'un bölgenin sağlık başkenti haline gelmesinde çok önemli rol oynayacak" dedi.

Türkiye'de sağlık sektörü, medikal inşaat ve sağlık işletmelerinden elde edilen tecrübeyi yurtdışına da taşıyacaklarını belirten Kamil Yanıkömeroğlu, "Rönesans olarak Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile yaptığımız anlaşma kapsamında, Rusya'nın farklı bölgelerinde, üniversite bünyelerinde kurulacak 15 adet eğitim ve araştırma hastanelerini kapsayan ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye vurguladı.

10 bin kişilik istihdam

Sadece inşaat sürecinde ayda yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan hastane ayrıca, bölgedeki nitelikli istihdama da katkı sağlayacak. 4 bin 300 medikal personeli, 4 bin 50 hizmet personeli ve 810 yönetim personelini bünyesinde barındırmaya hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi, yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir tesis haline gelecek. 2 bin 354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşacak Başakşehir Şehir Hastanesi, bölgedeki diğer illerin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamada lokomotif rol oynayacak.

Şehir hastanesi, 1 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı ve toplam 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günlük 32 bin 700 hastaya hizmet verecek. Sadece inşaat sürecinde aylık yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan Başakşehir Şehir Hastanesi, tamamlandığında ise yaklaşık 10 bin kişiye kalıcı istihdam sağlayacak.

Deprem anında bile kesintisiz hizmet

Rönesans Sağlık Yatırım'ın portföyünde yer alan Başakşehir Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi, büyüklüğü, en ileri Japon teknolojisine sahip inşai ve medikal ekipmanları ve deprem izolatörlü tasarımıyla İstanbul gibi bir mega kentin sağlık ihtiyaçlarının büyük bir kısmına çözüm olmayı hedefliyor. 2 bin 68 sismik izolatörle, "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak hastanede, deprem anında dahi hastanede sağlık hizmetleri kesintisiz verilirken, en kritik ameliyatlar devam edebilecek.

Türkiye'deki Kamu Özel İşbirliği modeliyle yapılan en büyük 3. sağlık yatırımı projesi olan Başakşehir Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim ve TEM bağlantı yollarına ilaveten metro istasyonu planlamasıyla İstanbulluların sağlık hizmetlerine en hızlı ve en rahat şekilde ulaşması sağlanacak.

2020'ye kadar 4,3 milyar dolar yatırım

Türkiye'nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük program olarak adlandırılan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" çerçevesinde hayata geçirilen, ülkemizi çok sayıda modern hastaneye kavuşturacak PPP projeleri kapsamında, Rönesans Sağlık Yatırım çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor.

Adana, Yozgat ve Elazığ'ın ardından Bursa ve 2020'de tamamlanması planlanan Başakşehir Şehir Hastanesi ile bu alanın en büyük oyuncusu Rönesans Holding, toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Kamu-özel işbirliği modeli kapsamında 2020 yılına kadar 4,3 milyar dolarlık yatırımla 3,2 milyon metrekare büyüklüğünde sağlık kompleksleri inşa etmiş olacak.