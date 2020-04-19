Başakşehir Şehir Hastanesi'nde açılış öncesi son hazırlıklar yapılıyor - Son Dakika

Başakşehir Şehir Hastanesinde açılışa saatler kala çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Açılış için son hazırlıkların yapıldığı hastane havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk etabının açılışı erkene çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete girmesine saatler kala havadan görüntülendi. Son çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün helikopterle havadan incelediği dev hastanedede son hazırlıklar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen viyadük ve bağlantı yollarının inşaatında hummalı çalışmalar sürerken, bağlantı yollarının tamamlanan kısımlarında da ekipler peyzaj çalışmaları yapıyor. İş makineleri, hafriyat kamyonları ve işçi hareketliliğinin yoğunlaştığı hastanenin inşaat sahası ile bağlantı yollarındaki çalışmalar ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde işçilerin ve iş makinelerinin açılışı yapılacak A ve D bloklardaki son hazırlıkları tamamlamaya çalıştıkları görülüyor.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)