BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan, İstanbul ve çevre illere hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan, İstanbul ve çevre illere hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. 2 bin 682 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti vermeye başlayacak olan hastanenin bu yılın ortalarına doğru açılması planlanıyor. 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ile İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilecek 2 bin 40 sismik izolatörle, "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak. Hastane deprem izolatörleri sayesinde, yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini, aksamadan yerine getirmeye devam edecek. Başakşehir Şehir Hastanesi, 2 bin 354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşacak. Ana hastane, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulu 6 adet bloktan oluşacak.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden detay görüntüler

-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Havadan görüntüler

-Detay görüntüler


- İstanbul
Şehir Hastanesi, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:46 Kaynak: DHA
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