Başakşehir Şehir Hastanesi'nin eczane ve depolama raflarında ÜÇGE imzası

Mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ÜÇGE, Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel işbirliği modeliyle yapılan İstanbul'daki Başakşehir Şehir Hastanesi'nin eczane ve depolama raf sistemlerine imzasını attı.

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin en büyük üçüncü sağlık yatırımı" olarak lanse edilen hastanenin korona virüs pandemisiyle mücadele için özel olarak izole edilen ve akıllı ventilatörlerle donatılan A ve D blokları hizmete girdi. Hastanenin eczane ve depolama raf sistemleri ÜÇGE tarafından gerçekleştirildi.

Hastane projelerinin devamı olarak Yeşilköy Sahra Hastanesi ve Sancaktepe Sahra Hastanesi'nin de eczane ve depo raf sistemleri ÜÇGE tarafından hayata geçirilecek. ÜÇGE mevcutta devam eden ve şu an planlaması yapılan yeni projelerde de aynı disiplin ve titizlik ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. - BURSA