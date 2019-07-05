Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi'nin detaylarının aktarıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi'nin detaylarının aktarıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Açılışına bir yıl kadar bir süre kalan hastanenin yüzde 60'lık kısmı tamamlandığı aktarıldı.



Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışa bir yıl kala hastanenin detaylarının ve gelinen son noktanın aktarıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekarenin üzerinde alanıyla, sadece İstanbul'un değil, tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefleyecek. Hastanenin en önemli özellikleri arasında ise, deprem riski altında bulunan İstanbul'un ihtiyaçlarına göre inşa edilmiş olması geliyor. Yapıların deprem yüklerini aktaran teknoloji olan sismik izolatör teknolojisi ile donatılacak olan hastanede, en şiddetli depremler sırasında ve sonrasında dahi tüm operasyonel faaliyetler aksama olmadan yerine getirilecek.



"Hastanenin yüzde 60'ı tamamlandı"



Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 sene önce yapımına başlanan Başakşehir Şehir Hastanesi'nde yüzde 60'ın üzerinde bir ilerleme sağladıklarını kaydederek, "Önümüzdeki Haziran ayı sonu itibarıyla da hastanemiz tamamlanmış olacak. Tıbbi ekipmanlarıyla ve hizmet gruplarıyla birlikte işletmeye hazır hale gelecek. İstanbul'un iki şehir hastanesinden bu hastane ilki. Sağlık Bakanlığının İstanbul'u sağlık başkenti hedefi doğrultusunda bu hastane en önemli imkan olacaktır. İstanbul Havalimanı'ndan yaklaşık 15 dakika mesafeyle hastanemiz ulaşılabilir bir noktada. Tam teşekküllü ve her türlü imkanı barındıran hastaneye yurt dışından da çok sayıda hasta bekleniyor" dedi.



"İstihdam yönünden de çok önemli bir hastane oldu"



Hastanenin 2 bin 700 yatak kapasitesi bulunduğunu aktaran Yanıkömeroğlu, "Her gün 68 binin üzerinde işlem yapabilme imkanımız olacak. Hastanede de 10 bine yakın çalışanımız olacak. İstihdam yönünden de çok önemli bir hastane oldu" ifadelerini kullandı.



10 bin kişilik istihdam sağlanacak



Sadece inşaat sürecinde ayda yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan hastane ayrıca, bölgedeki nitelikli istihdama da katkı sağlayacak. 4 bin 300 medikal personeli, 4 bin 50 hizmet personeli ve 810 yönetim personelini bünyesinde barındırmaya hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi, yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir tesis haline gelecek. 2 bin 354 yatak kapasiteli ana hastane, 200 yatak kapasiteli fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ile 128 yatak kapasiteli psikiyatri hastanesinden oluşacak Başakşehir Şehir Hastanesi, bölgedeki diğer illerin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayacak.



Günlük 32 bin 700 hastaya hizmet verilecek



Şehir hastanesi, 1 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı ve toplam 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günlük 32 bin 700 hastaya hizmet verecek. Sadece inşaat sürecinde aylık yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan Başakşehir Şehir Hastanesi, tamamlandığında ise yaklaşık 10 bin kişiye kalıcı istihdam sağlayacak.



Başakşehir Şehir Hastanesi'ne, Yavuz Sultan Selim ve TEM bağlantı yollarına ilaveten metro istasyonu planlamasıyla İstanbulluların sağlık hizmetlerine hızlı ulaşması sağlanacak. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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