Son Dakika › Genel › Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi - Son Dakika
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi
18 dakika önce
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı bugün gerçekleşti.
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi
İSTANBUL - Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı bugün gerçekleşti. 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanenin korona virüs tedavisinde kullanılacak yoğun bakım üniteleri görüntülendi.
Korona virüs ile mücadelenin yoğun bir şekilde sürdüğü bugünlerde Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı bugün gerçekleşti. Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanenin korona virüs tedavisinde kullanılacak yoğun bakım üniteleri görüntülendi. 2 bin 40 sismik izolatörle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binalarından olan hastanede, deprem izolatörleri sayesinde deprem sırasında ve sonrasında bile operasyonel faaliyetlerde hiçbir aksama olmayacak. Hastanenin, 20 Mayıs'ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:03 Kaynak: İHA
Son Dakika Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi Başakşehir Şehir Hastanesi'nin acil bölümü bugün açılıyor Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı Son Dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecek Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü