Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yüzde 60'ı tamamlandı

Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tamamlanmasına sadece 1 yıl kaldı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği projenin yüzde 60'ı bitti.

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına bir yıl kala bilgilendirme toplantısı yapıldı. İstanbul PPP Sağlık Yatırım A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda hastane inşaatında gelinen nokta ve tamamlandığındaki hedefler anlatıldı.

KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİYLE YAPILIYOR

Toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşması amaçlanan projede, kamu-özel iş birliği modeli kapsamında 2020 yılına kadar 4,3 milyar dolarlık yatırımla 3,2 milyon metrekare büyüklüğünde sağlık kompleksleri inşa edilecek. Başakşehir Şehir Hastanesi, 2020 yılında açıldığında, 2 bin 68 adet sismik izolatörle 'Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası' unvanına da sahip olacak.

PROJEYİ DESTEKLEYENLER

Aralarında Japon Devlet Bankası JBIC ve kredi verenlere sigorta sağlayan Japon devlet kuruluşu NEXI'nin de bulunduğu 9 farklı global finans kuruluşunun desteklediği, 203,75 milyar JPY yatırım bedelli hastane, tamamlandığında dünyanın sayılı sağlık kampüsleri arasında yerini alması hedefleniyor. Başakşehir Şehir Hastanesi, iş dünyasının en prestijli yayın organlarından Thomson Reuters'ın Project Finance International Awards (PFI- Uluslararası Finans Proje Ödülleri) kapsamında Avrupa'da 'Yılın PPP Anlaşması' ödülünü kazandı.

GÜNDE 32 BİN 700 HASTAYA HİZMET VERECEK

2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye hazırlanan hastane, 1 milyon metrekarenin üzerinde alana sahip. Hastanenin en önemli özellikleri arasında ise, deprem riski altında bulunan İstanbul'un ihtiyaçlarına göre inşa edilmiş olması geliyor. Yapılar, deprem yüklerini aktarmada en etkili teknoloji kabul edilen sismik izolatör teknolojisi ile donatılıyor.

"BÖLGENİN HASTANEYE BÜYÜK İHTİYACI VAR"

"2023 hedefimiz İstanbul'u dünyanın baş şehri yapmak" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, proje ortaklarına teşekkür etti. Prof. Dr. Memişoğlu, "Buradaki hizmetin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü 2 bin 682 yatak sadece büyüklük anlamında değil fonksiyon anlamında da bölgenin hastaneye büyük ihtiyacı var. Hastanede tıbbi olarak yapılmayacak hiçbir işlem kalmamış durumda. Hastaların her türlü hastalıklarının tedavisinin edileceği alan olacak. Dünyada bütün insanlara sağlık hizmeti sunabilecek insan gücü, yeteneği, altyapısı olan bir ülkeyiz" dedi.

İSTANBUL'DA 39 BİN 800 YATAK VAR

Prof. Dr. Memişoğlu, "İstanbul'da 39 bin 800 yatağımız var. Bunların yüzde 80'i tek ve çift kişilik nitelikli yataklarımız. Son 3 senede İstanbul'da yaklaşık 3 bin 600 tane yatak ilavesi oldu. 8 tane büyük hastaneyi hizmete sunduk. Şehir hastanesi bunun bir üst konsepti inşallah çok iyi hizmetler verilecek, 100 bin kişi bu hastaneye gidip gelecek" ifadelerini kullandı.

TAMAMLANMA ORANI YÜZDE 60'I GEÇTİ

Projeyle ilgili detaylı bilgi veren Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu da, İstanbul'u sağlıkta 'merkez' konumuna getirecek ve sağlık turizmi alanında da bölgenin gözdesi haline geleceğini söyledi. Yanıkömeroğlu, "Hastane inşaatının tamamlanma oranı yüzde 60'ı geçti. 2020 yılı haziran sonu itibariyle bitirmiş olacağız. İnşaata başladığımızdan beri 2 yılı geride bıraktık. Geldiğimiz noktadan hem biz hem de Japon ortaklarımız da çok mutluyuz" dedi.

İstanbul'un ilk şehir hastanesi olacağını vurgulayan Yanıkömeroğlu, "Sağlık Bakanlığı iki yakada da planlamıştı. İkinci şehir hastanesi Anadolu Yakası'nda yapılacak. Başakşehir gelişen bir bölge ve bu projeyle sağlık merkezi olacak. Ayrıca havalimanına yakın olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nın hedeflediği İstanbul'u sağlık merkezi yapma adına önemli bir imkan" diye konuştu.

"İSTANBUL SAĞLIK MERKEZİ OLACAK"

İstanbul PPP Sağlık Yatırım A.Ş CEO'SU Burak Akvardar ise, inşaatta ciddi aşama kaydedildiğini söyledi.

Akvardar, "Hastanenin inşaatına başladığımızdan bugüne 2 yıl geçti. Ekiplerimiz çok yoğun çalıştı. Önümüzdeki yıl haziran ayında hastane teslim edilecek. Bizim için çok önemli bir proje. Türk ve Japon devletlerinin iş birliğiyle gerçekleşiyor. Hastane tamamlandığında sadece İstanbullulara değil farklı şehir ve yurt dışından da gelen ziyaretçilere açık olacak. Proje, İstanbul'u sağlık merkezine dönüştürecek" dedi.

10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

4 bin 300 medikal, 4 bin 50 hizmet ve 810 yönetim personelini bünyesinde barındırmaya hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin, yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir tesis haline gelmesi hedefleniyor. 2 bin 354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşacak Başakşehir Şehir Hastanesi, bölgedeki diğer illerin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamada lokomotif rol oynaması bekleniyor.

HASTANEYE ULAŞIM

Türkiye'deki Kamu Özel İş birliği modeliyle yapılan en büyük üçüncü sağlık yatırım projesi olan Başakşehir Şehir Hastanesi'ne, Yavuz Sultan Selim ve TEM bağlantı yollarına ilaveten metro istasyonu planlamasıyla vatandaşların en hızlı ve rahat şekilde ulaşması sağlanacak.

- İstanbul