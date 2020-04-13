Başakşehir Şehir Hastanesi yollarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

(İSTANBUL-ÖZEL)- Başakşehir Şehir Hastanesi yollarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Hummalı çalışma havadan görüntülendi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk etabı 20 Nisan'da açılacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hummalı çalışma drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamlamadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluk alanına dahil edilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunda çalışmalar aralıksız sürüyor. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip 2 bin 682 yataklı hastanenin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete açılacağını duyurulmasının ardından çalışmalar sürat kazandı. 20 Mayıs'ta tam kapasite hizmet vermesi planlanan hastanenin yollarını açılış gününe yetiştirmek için yoğun emek harcayan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin, çalışmalarına aralıksız devam ettikleri gözlendi. Hastanenin karayolu ulaşım güzergahında oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile çalışma yürüttüğü görüldü. Ayrıca hastane bağlantı yolları ve viyadüklerdeki çalışmalar da devam ederken yapılan hummalı çalışma drone ile havadan görüntülendi.