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"Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzinsiz kampanya yürütülemez, yasalar müsaade etmez. Kampanyayı devlet yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yok" diye konuştu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:30 Kaynak: İHA
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