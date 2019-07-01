Başakşehir sezonu açıyor
53 dakika önce
Medipol Başakşehir, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:42 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir
, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.
Medipol Başakşehir sezonu açıyor. Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına yarın saat 18.30'da tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Basına açık olarak gerçekleşecek idman öncesi Teknik Direktör Okan Buruk
da soruları yanıtlayacak. - İSTANBUL
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