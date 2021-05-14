Başakşehir, sezonu Rize deplasmanında kapatıyor

İstanbul ekibinde, Junior Fernandes ile de yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

Medipol Başakşehir'de ???????sezonu kapatan Giuliano ile tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım , Carlos Ponck ve Fredrik Gulbrandsen, kadroda yer almayacak.

Medipol Başakşehir , Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti