Başakşehir 'Sıfır Atık' ta Avrupa'ya da örnek oldu - Son Dakika

Türkiye'de sıfır atık çalışmaları ile öne çıkan Başakşehir Belediyesi, başarılı çalışmalarıyla Avrupa'ya da örnek olacak. "Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün" projesi ile Türkiye'de 256 proje arasından seçilen Başakşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine çare olmak için 30 ay boyunca Hollanda, Polonya, İspanya, Belçika ve İtalya'daki yerel yönetimlere başarılı geri dönüşüm uygulamalarını anlatacak.

Başakşehir Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya da örnek oluyor. Sıfır atığın öncüsü Başakşehir Belediyesi'nin koordinatörlüğünde hazırlanan "Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün" projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Türkiye genelinde 256 proje arasından seçilen "Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün" projesi 172 bin Euro hibe almaya da hak kazandı.

Avrupa'ya 30 ay boyunca çalışmalar anlatılacak

Proje kapsamında Başakşehir Belediyesi'nin koordinatörlüğünde ve Avrasya Gençlik Gelişim Derneği'nin yerel ortaklığında bir araya gelen Hollanda, Polonya, İspanya, Belçika ve İtalya küresel ısınma ve iklim değişikliğine çare olmak için 30 ay boyunca belediyeler arası geri dönüşüm uygulamalarını paylaşacak.

Projeyle girişimci de yetiştirilecek

Başakşehir Belediyesi proje süresince geri dönüşüm alanında yürüttüğü yenilikçi ve öncü uygulamalarını Avrupa'da çeşitli dernek, vakıf ve belediyelere sergileyecek. Öte yandan geri dönüşüm hareketine her kesimden halkı, belediyeleri ve STK'ları katarak sosyal bir girişim başlatacak ve atıklardan eşyalardan kurslar vererek dezavantajlı kimselerin girişimci olmasına katkıda bulunacak. Bireylerin kullan-at alışkanlığından uzaklaştırılması teşvik edilecek ve geri dönüşüm konusunda hem Başakşehir'de hem de diğer ülkelerde ailelere eğitim verilecek.

Tecrübeler kullanıcıların faydasına sunulacak

Proje kapsamında eğitimler sırasında ortak ülkelerde halihazırda uygulanan atık malzemelerden mobilya yapımı, dekoratif eşya yapımı, atık tekstillerin değerlendirilmesi gibi uygulama örnekleri, temel girişimcilik prensipleri ile bir kitapçık haline getirilerek potansiyel faydalanıcıların kullanımına sunulacak. - İSTANBUL