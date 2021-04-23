Başakşehir sıfır atıkta dünya markası - Son Dakika

Sıfır atık çalışmalarıyla Türkiye'ye öncü olan Başakşehir Belediyesi, "Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün" projesiyle tecrübelerini Avrupa'ya aktarıyor. Hollanda, Polonya, İspanya, Belçika ve İtalya'dan gelen proje ortaklarına yönelik eğitimler başlarken, Polonya Mode Foundation Kurumu Başkanı Pawel Burzaga, "Elbette tüm dünyadaki belediyelerin bazı çalışmaları var. Biz, Başakşehir'in projelerini takip ettiğimiz zaman gerçekten çok iyi işler başardığını gördük" dedi.

Başakşehir Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya da örnek oluyor. Sıfır atık projeleriyle tüm dünyanın dikkatini çeken Başakşehir Belediyesi'nin koordinatörlüğünde hazırlanan "Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün" projesi kapmasında Hollanda, Polonya, İspanya, Belçika ve İtalya'dan gelen proje ortaklarıyla hazırlık toplantısı ve eğitimler gerçekleştirildi. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde iki gün süren eğitimlerin ardından katılımcılara sertifikaları Başkan Yasin Kartoğlu tarafından verildi. Başakşehir Belediyesi'nin sıfır atık kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalardaki deneyimlerini aktardığı eğitimlerin sonunda Avrupalı ortaklar memnuniyetlerini dile getirerek, kazanımlarını kendi ülkelerinde bir an önce uygulamak istediklerini söyledi.

"Avrupa'ya sıfır atığı anlatacağız"

Başakşehir Belediyesi Dış İlişkiler Birimi'nde görevli proje koordinatörü Muhittin Özkan, "Başakşehir Belediyesi, Türkiye Ulusal Ajansı'ndan aldığı destekle yurt dışındaki ortaklarıyla projeyi hayata geçirdi. Proje ile Türkiye'de ve dünyada atıkların geri dönüşüme kazandırılması, çevre ve iklim değişikliklerine karşı bilinçlendirme daha sonra ise atıklarla ilgili geri dönüşümde neler yapılabileceğine dair vatandaşlara kurslarla öğreterek girişimcilik eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Hollanda, Polonya, İspanya, Belçika ve İtalya'daki sivil toplum örgütleri ve belediyelere Başakşehir'deki sıfır atık projelerimizi anlatacağız. 30 ay boyunca sürecek olan projenin her ayağında üye ülkelerle beraber projemizi başarılı bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Başakşehir sıfır atıkta büyük işler başarıyor"

Polonya Mode Foundation Kurumu Başkanı Pawel Burzaga, "Polonya'dan iki kurum çalışanı arkadaşımla beraber geldim. Öncelikle bu projenin konusu olan geri dönüşüm, iklim değişikliği ve dünyadaki çevre sorunları gibi genel konular aslında tüm dünyayı ilgilendiren ve çok ciddi boyutlara gelen sorunlar. O yüzden burada olmamız gerçekten çok önemli ve çok heyecan verici. Elbette tüm dünyadaki belediyelerin bazı çalışmaları var. Biz, Başakşehir'in projelerini takip ettiğimiz zaman gerçekten çok iyi işler başardığını gördük. O yüzden burada olmaktan çok mutluyuz. Buradan elde ettiğimiz bilgilerle kendimize katacaklarımızla daha güzel çalışmalar yapabiliriz. Kendi ülkemiz ve farklı ülkelerde de bu konularla ilgili çalışma yapan belediyeler var. Elbette onları da takip ediyoruz. Ama burada yapılan işlerin çok daha büyük ve güzel olduğunu biliyoruz. O yüzden buradan ne elde edebilirsek, kendimize ne katabilirsek çok önemli olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Proje için çok heyecanlıyız"

Hollanda Nefınıa Kurumu Başkanı Christina Eirini Karvouna da, "Kurumumuz 2017 yılında kuruldu. Geri dönüşümle ilgili çalışmalar yapıyoruz ve burada olmaktan çok memnunuz. Başakşehir'de güzel çalışmalar yaparak kendi kurumumuzla bir araya getirip güzel bir şey çıkartmak istiyoruz. Geri dönüşümün çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Proje için çok heyecanlıyız" dedi.

256 proje arasından seçildi

"Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün" projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Türkiye genelinde 256 proje arasından seçilen proje, 172 bin euro hibe almaya kazandı. Proje kapsamında Başakşehir Belediyesi'nin koordinatörlüğünde ve Avrasya Gençlik Gelişim Derneği'nin yerel ortaklığında bir araya gelen Hollanda, Polonya, İspanya, Belçika ve İtalya küresel ısınma ve iklim değişikliğine çare olmak için 30 ay boyunca belediyeler arası geri dönüşüm uygulamalarını paylaşacak. - İSTANBUL